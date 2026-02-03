Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu'nun Mesudiye ilçesi Yağmurlar Köyü Muhtarı Özgür Kapukaya’ya ait iki köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından balta ile yaralandı.

Edinilen bilgilere göre saldırı sonucu köpeklerden birinin kuyruk bölgesi, diğerinin ise ön sol bacağı balta darbesiyle yaralandı. Yaralı hayvanlara veteriner hekim tarafından ilk müdahale yapılarak tedavilerine başlandı. Köpeklerin sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Olayın ardından durum Mesudiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Yaşanan saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatılırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.