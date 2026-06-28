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Kaynak: İHA

Elazığ’da hasat sezonunun başlamasıyla birlikte yılın ilk arpa hasadı da yapıldı. Merkeze bağlı Sedeftepe köyünde güney cepheli 400 dönümlük arazide biçer döverler tarlalara girerken, çiftçilerin beklentisi bu yıl karşılanmadı.

Bu sezon yağışların fazla olması nedeniyle yüksek rekolte bekleyen üreticiler, tarlalarda oluşan yoğun yabani otlar nedeniyle verimde düşüş yaşandığını belirtti. Özellikle kuru tarım yapılan alanlarda bu durumun daha belirgin olduğu ifade edildi.

“BEKLENTİMİZ YÜKSEKTİ AMA OLMADI”

Çiftçilerden Ahmet Gündüz, aşırı yağışların ürün üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek, geçen yıla göre daha yüksek rekolte beklediklerini ancak hedefe ulaşılamadığını söyledi. Yaklaşık 400 dönüm arazide hasada başladığını belirten Gündüz, alt kesimlerde verimin daha iyi olduğunu ancak üst bölgelerde ot yoğunluğu nedeniyle ciddi kayıplar yaşandığını dile getirdi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan mesainin akşam saatlerine kadar sürdüğünü aktaran Gündüz, “Yonca olarak bilinen yabani ot tüm planlarımızı bozdu. Fazla yağmur da ekinlere yaramadı” ifadelerini kullandı.

İLK HASAT GÜNEY CEPHEDE YAPILDI

Bölgedeki bir diğer üretici Hakkı Arslan ise arazilerinin güney cephede yer alması nedeniyle Elazığ’daki ilk hasadı gerçekleştirdiklerini belirtti. Ancak bu yılki yağışların beklenen verimi düşürdüğünü ifade eden Arslan, gün doğumundan gün batımına kadar hasat çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Uzmanlar ve üreticiler, yağışların kontrolsüz etkisinin özellikle yabani ot artışına yol açtığını ve bunun da rekoltede düşüşe neden olduğunu vurgularken, sezonun geri kalanında verimliliğin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.