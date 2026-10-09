Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Yağmurdan kaçıyordu: Çoban, girdiği mağarada milyarlar buldu

Yağmurdan kaçıyordu: Çoban, girdiği mağarada milyarlar buldu

Güney Afrika’daki Witwatersrand Havzası’nda koyunlarını otlatan bir çoban, yağmurdan kaçarken girdiği mağarada 7 kilogram ağırlığında altın kütlesi keşfetti. Taşların arasındaki gizli boşluğu inceleyen çoban, beklemediği bir bulguyla karşılaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yağmurdan kaçıyordu: Çoban, girdiği mağarada milyarlar buldu - Resim: 1

Güney Afrika’da bir çobanın mağarada yaptığı keşif, sıradan bir günün beklenmedik bir olayla sonuçlanmasına yol açtı.

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Yağmurdan kaçıyordu: Çoban, girdiği mağarada milyarlar buldu - Resim: 2

Olay, dünyaca tanınan Witwatersrand Havzası’nda meydana geldi.

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Yağmurdan kaçıyordu: Çoban, girdiği mağarada milyarlar buldu - Resim: 3

Bölgede koyunlarını otlatan çoban, aniden bastıran sağanağa yakalandı.

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Yağmurdan kaçıyordu: Çoban, girdiği mağarada milyarlar buldu - Resim: 4

Yağışın şiddetlenmesi üzerine kendisine sığınacak bir yer aradı.

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Yağmurdan kaçıyordu: Çoban, girdiği mağarada milyarlar buldu - Resim: 5

Yakınlardaki bir mağaraya girerek yağmurun dinmesini beklemeye başladı.

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Yağmurdan kaçıyordu: Çoban, girdiği mağarada milyarlar buldu - Resim: 6

Mağarada bulunduğu sırada çevresini inceleyen çoban, duvarı oluşturan taşların arasında farklı bir görünüm fark etti.

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Yağmurdan kaçıyordu: Çoban, girdiği mağarada milyarlar buldu - Resim: 7

Taş blokların arasındaki boşluk dikkatini çekti.

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Yağmurdan kaçıyordu: Çoban, girdiği mağarada milyarlar buldu - Resim: 8

Bunun üzerine söz konusu bölgeyi daha yakından kontrol etmeye karar verdi.

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Yağmurdan kaçıyordu: Çoban, girdiği mağarada milyarlar buldu - Resim: 9

Merak ettiği girintiyi elleriyle eşelemeye başladı.

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Yağmurdan kaçıyordu: Çoban, girdiği mağarada milyarlar buldu - Resim: 10

Taşların yerinden oynamasıyla birlikte boşluğun içinden parlayan bir cisim ortaya çıktı.

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Yağmurdan kaçıyordu: Çoban, girdiği mağarada milyarlar buldu - Resim: 11

Gördüğü nesnenin ne olduğunu anlamak isteyen çoban, incelemesini sürdürdü.

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Yağmurdan kaçıyordu: Çoban, girdiği mağarada milyarlar buldu - Resim: 12

Taşların arasındaki deliği biraz daha genişletti.

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Yağmurdan kaçıyordu: Çoban, girdiği mağarada milyarlar buldu - Resim: 13

Böylece gizli bölmenin içinde bulunan altın kütlesi görünür hâle geldi.

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Yağmurdan kaçıyordu: Çoban, girdiği mağarada milyarlar buldu - Resim: 14

Çoban, oyukta yaklaşık 7 kilogram ağırlığında altın bulunduğunu fark etti.

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Yağmurdan kaçıyordu: Çoban, girdiği mağarada milyarlar buldu - Resim: 15

Mağara duvarındaki boşluğun içinde yer alan altın, yağmurdan korunmak için girdiği yerde karşısına çıktı.

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