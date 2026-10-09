Güney Afrika’da bir çobanın mağarada yaptığı keşif, sıradan bir günün beklenmedik bir olayla sonuçlanmasına yol açtı.
Yağmurdan kaçıyordu: Çoban, girdiği mağarada milyarlar buldu
Güney Afrika’daki Witwatersrand Havzası’nda koyunlarını otlatan bir çoban, yağmurdan kaçarken girdiği mağarada 7 kilogram ağırlığında altın kütlesi keşfetti. Taşların arasındaki gizli boşluğu inceleyen çoban, beklemediği bir bulguyla karşılaştı.Kaynak: Haber Merkezi
Olay, dünyaca tanınan Witwatersrand Havzası’nda meydana geldi.
Bölgede koyunlarını otlatan çoban, aniden bastıran sağanağa yakalandı.
Yağışın şiddetlenmesi üzerine kendisine sığınacak bir yer aradı.
Yakınlardaki bir mağaraya girerek yağmurun dinmesini beklemeye başladı.
Mağarada bulunduğu sırada çevresini inceleyen çoban, duvarı oluşturan taşların arasında farklı bir görünüm fark etti.
Taş blokların arasındaki boşluk dikkatini çekti.
Bunun üzerine söz konusu bölgeyi daha yakından kontrol etmeye karar verdi.
Merak ettiği girintiyi elleriyle eşelemeye başladı.
Taşların yerinden oynamasıyla birlikte boşluğun içinden parlayan bir cisim ortaya çıktı.
Gördüğü nesnenin ne olduğunu anlamak isteyen çoban, incelemesini sürdürdü.
Taşların arasındaki deliği biraz daha genişletti.
Böylece gizli bölmenin içinde bulunan altın kütlesi görünür hâle geldi.
Çoban, oyukta yaklaşık 7 kilogram ağırlığında altın bulunduğunu fark etti.
Mağara duvarındaki boşluğun içinde yer alan altın, yağmurdan korunmak için girdiği yerde karşısına çıktı.