Yağmurda kokan cami: Afşar’ın 1219 harikası
Isparta’nın Gelendost ilçesindeki 1219 yapımı Afşar Cami, çivisiz ahşap mimarisi, mukarnaslı minaresi ve Bizans devşirme taşlarıyla Selçuklu tarihinin izlerini taşıyan eşsiz bir kültürel miras olarak dikkat çekiyor.
Afşar köyünde 13. yüzyılın başında yapılan cami, planlı yapısı ve tek şerefeli silindirik minaresiyle dikkat çekiyor.
Minarenin şerefe altındaki mukarnas süslemeler, yapının estetik değerini gözler önüne seriyor.
Caminin ibadet alanı, taş kaideler üzerine oturan 12 ahşap sütunla bölümlere ayrılıyor.
Sütunların bir kısmında ahşap başlıklar yer alırken, yuvarlak mihrap ve minber orijinalliğini koruyor.
Giriş kapısı üzerinde Bizans dönemine ait mermer bir yapının devşirme malzeme olarak kullanılması, caminin tarihi katmanlarını ortaya koyuyor.
Afşar Köyü Muhtarı Süleyman Kaya, gazetecilere, “Bölgede geçmişte Afşar beyleri ile Bizanslıların yaşadığına dair bilgilerin olduğunu” söyledi.
Köyün imamı Mücahit Kayabalı da tarihi ibadethanenin Selçuklu mimarisini yansıttığını belirterek, yapının “çivisiz inşa edilmesinin en dikkat çekici özelliklerinden biri olduğunu” vurguladı.
Caminin yapımında kokulu çam ağacının kullanıldığını belirten Özcan, “Özellikle yağışlı havalarda bu kokunun daha yoğun hissedildiğini” kaydetti.