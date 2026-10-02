Falezlerden Akdeniz'e dökülen 40 metrelik doğa harikası manzarayı izleyen ziyaretçiler, yağmur altında hatıra fotoğrafları çekip keyifli anlar yaşadı.
Yağmura aldırış etmeyen turistler Aşağı Düden Şelalesi'ne akın etti
Antalya'da etkili olan sağanak yağışa rağmen kentin doğal güzelliklerini keşfetmeye devam eden yabancı turistler, Aşağı Düden Şelalesi'nde buluştu.Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklığının 22 dereceye gerilediği kentte sabah başlayan yağış öğle saatlerinde de etkisini sürdürdü.
Yağışlı havaya rağmen yerli ve yabancı çok sayıda turistin uğrak noktası olan Aşağı Düden Şelalesi, seyir alanları ve yürüyüş yollarıyla ziyaretçilerin akınına uğradı.
ŞEMSİYE VE KAPÜŞONLARLA MANZARA KEYFİ
Şelalenin çevresindeki yeşil alanlarda dolaşan turistler, şemsiyeleri ve kapüşonlarıyla yağmurdan korunmaya çalışırken bir yandan da eşsiz manzarayı izledi.
Falezleri ve denize dökülen suyu arkalarına alarak hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler, özçekim çubuklarıyla anı ölümsüzleştirdi.
BOTLARLA SERPİNTİLER ARASINDA EĞLENCELİ ANLAR odağı olmayı sürdürdü.
Bölgedeki hareketlilik karada olduğu kadar denizde de devam etti.
Gezi botlarıyla şelalenin Akdeniz'le buluştuğu noktaya kadar yaklaşan turist grupları, 40 metre yüksekten dökülen suyun çevreye yaydığı serpintiler arasında neşeli dakikalar geçirdi.
Yürüyüş parkurları ve seyir teraslarıyla kent merkezinin en gözde rotalarından biri olan şelale, yağışlı havada da turistlerin odağı olmayı sürdürdü.