Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Yağmura aldırış etmeyen turistler Aşağı Düden Şelalesi'ne akın etti

Yağmura aldırış etmeyen turistler Aşağı Düden Şelalesi'ne akın etti

Antalya'da etkili olan sağanak yağışa rağmen kentin doğal güzelliklerini keşfetmeye devam eden yabancı turistler, Aşağı Düden Şelalesi'nde buluştu.

Kaynak: İHA
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Yağmura aldırış etmeyen turistler Aşağı Düden Şelalesi'ne akın etti - Resim: 1

Falezlerden Akdeniz'e dökülen 40 metrelik doğa harikası manzarayı izleyen ziyaretçiler, yağmur altında hatıra fotoğrafları çekip keyifli anlar yaşadı.

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Yağmura aldırış etmeyen turistler Aşağı Düden Şelalesi'ne akın etti - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklığının 22 dereceye gerilediği kentte sabah başlayan yağış öğle saatlerinde de etkisini sürdürdü.

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Yağmura aldırış etmeyen turistler Aşağı Düden Şelalesi'ne akın etti - Resim: 3

Yağışlı havaya rağmen yerli ve yabancı çok sayıda turistin uğrak noktası olan Aşağı Düden Şelalesi, seyir alanları ve yürüyüş yollarıyla ziyaretçilerin akınına uğradı.

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Yağmura aldırış etmeyen turistler Aşağı Düden Şelalesi'ne akın etti - Resim: 4

ŞEMSİYE VE KAPÜŞONLARLA MANZARA KEYFİ

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Yağmura aldırış etmeyen turistler Aşağı Düden Şelalesi'ne akın etti - Resim: 5

Şelalenin çevresindeki yeşil alanlarda dolaşan turistler, şemsiyeleri ve kapüşonlarıyla yağmurdan korunmaya çalışırken bir yandan da eşsiz manzarayı izledi.

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Yağmura aldırış etmeyen turistler Aşağı Düden Şelalesi'ne akın etti - Resim: 6

Falezleri ve denize dökülen suyu arkalarına alarak hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler, özçekim çubuklarıyla anı ölümsüzleştirdi.

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Yağmura aldırış etmeyen turistler Aşağı Düden Şelalesi'ne akın etti - Resim: 7

BOTLARLA SERPİNTİLER ARASINDA EĞLENCELİ ANLAR odağı olmayı sürdürdü.

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Yağmura aldırış etmeyen turistler Aşağı Düden Şelalesi'ne akın etti - Resim: 8

Bölgedeki hareketlilik karada olduğu kadar denizde de devam etti.

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Yağmura aldırış etmeyen turistler Aşağı Düden Şelalesi'ne akın etti - Resim: 9

Gezi botlarıyla şelalenin Akdeniz'le buluştuğu noktaya kadar yaklaşan turist grupları, 40 metre yüksekten dökülen suyun çevreye yaydığı serpintiler arasında neşeli dakikalar geçirdi.

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Yağmura aldırış etmeyen turistler Aşağı Düden Şelalesi'ne akın etti - Resim: 10

Yürüyüş parkurları ve seyir teraslarıyla kent merkezinin en gözde rotalarından biri olan şelale, yağışlı havada da turistlerin odağı olmayı sürdürdü.

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Yağmura aldırış etmeyen turistler Aşağı Düden Şelalesi'ne akın etti - Resim: 11
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Yağmura aldırış etmeyen turistler Aşağı Düden Şelalesi'ne akın etti - Resim: 12
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Yağmura aldırış etmeyen turistler Aşağı Düden Şelalesi'ne akın etti - Resim: 13
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Yağmura aldırış etmeyen turistler Aşağı Düden Şelalesi'ne akın etti - Resim: 14
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