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Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ



Hava kirliliği sıralamasında ilk sıralarda yer alan Iğdır’da, doğa olayları kirliliğin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kentte etkili olan yağışlı havayla birlikte gökyüzünden adeta yağmur yerine çamur yağdı.

Atmosferde asılı kalan yoğun toz kütlesinin yağmur damlalarıyla birleşerek yeryüzüne inmesi, şehir merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından sokak ve caddelerde park halinde bulunan tüm araçların üzeri ve camları çamur lekeleriyle kaplandı.

YIKATILAN ARAÇLAR AYNI GÜN TOZ İÇİNDE KALIYOR

Şehir merkezindeki tozlanma ve kirlilik nedeniyle araç sahipleri zor günler geçiriyor. Vatandaşlar, sabah saatlerinde yıkattıkları araçlarının bile gün içinde yeniden toz ve toprak içinde kalmasından şikayetçi. Gökyüzünden yağan çamurla birlikte durumun daha da katlanılmaz bir hal aldığını belirten sürücüler, çareyi her hafta araçlarını oto yıkamaya götürmekte buluyor.