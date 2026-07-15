Yağmur Ünal’dan sevgilisi Eren Kesimer’e romantik doğum günü jesti

Marmaris’in sakinliğiyle bilinen koylarında tekne tatili yaparken objektiflere yansıyan "Sultan", her zamanki zarafeti ve neşeli enerjisiyle dikkat çekti. Usta oyuncunun tatildeki keyifli anları, sosyal medyada da takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.