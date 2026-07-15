Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Yağmur Ünal’dan sevgilisi Eren Kesimer’e romantik doğum günü jesti

Yağmur Ünal’dan sevgilisi Eren Kesimer’e romantik doğum günü jesti

Şef sevgilisi Eren Kesimer’in yeni yaşını aşk dolu karelerle kutlayan Yağmur Ünal sosyal medyada büyük ilgi görürken; Marmaris koylarında mavi tura çıkan annesi Türkan Şoray da zarafetiyle büyüledi.

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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Yağmur Ünal’dan sevgilisi Eren Kesimer’e romantik doğum günü jesti - Resim: 1

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal, bir süredir gastronomi dünyasının yetenekli isimlerinden şef Eren Kesimer ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Ünal, sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı aşk dolu karelerle kutladı.

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Yağmur Ünal’dan sevgilisi Eren Kesimer’e romantik doğum günü jesti - Resim: 2

Birlikte çekildikleri romantik fotoğraflara duygusal bir mesaj da ekleyen ünlü ismin bu paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun beğeni ve tebrik yorumları aldı.

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Yağmur Ünal’dan sevgilisi Eren Kesimer’e romantik doğum günü jesti - Resim: 3

Diğer taraftan, Türk sinemasının unutulmaz efsanesi Türkan Şoray da yaz sezonunu Bozburun'da açtı.

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Yağmur Ünal’dan sevgilisi Eren Kesimer’e romantik doğum günü jesti - Resim: 4

Elde ettiği başarılar ve ödüllerle sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde gözlerden uzak bir mavi tura çıktı.

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Yağmur Ünal’dan sevgilisi Eren Kesimer’e romantik doğum günü jesti - Resim: 5

Marmaris’in sakinliğiyle bilinen koylarında tekne tatili yaparken objektiflere yansıyan "Sultan", her zamanki zarafeti ve neşeli enerjisiyle dikkat çekti. Usta oyuncunun tatildeki keyifli anları, sosyal medyada da takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

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