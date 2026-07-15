Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal, bir süredir gastronomi dünyasının yetenekli isimlerinden şef Eren Kesimer ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Ünal, sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı aşk dolu karelerle kutladı.
Yağmur Ünal’dan sevgilisi Eren Kesimer’e romantik doğum günü jesti
Şef sevgilisi Eren Kesimer’in yeni yaşını aşk dolu karelerle kutlayan Yağmur Ünal sosyal medyada büyük ilgi görürken; Marmaris koylarında mavi tura çıkan annesi Türkan Şoray da zarafetiyle büyüledi.Alper Talha Şimşek
Birlikte çekildikleri romantik fotoğraflara duygusal bir mesaj da ekleyen ünlü ismin bu paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun beğeni ve tebrik yorumları aldı.
Diğer taraftan, Türk sinemasının unutulmaz efsanesi Türkan Şoray da yaz sezonunu Bozburun'da açtı.
Elde ettiği başarılar ve ödüllerle sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde gözlerden uzak bir mavi tura çıktı.
Marmaris’in sakinliğiyle bilinen koylarında tekne tatili yaparken objektiflere yansıyan "Sultan", her zamanki zarafeti ve neşeli enerjisiyle dikkat çekti. Usta oyuncunun tatildeki keyifli anları, sosyal medyada da takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.