Kadıköy Belediyesi, iklim kriziyle mücadelede yeni bir döneme adım attı. İlçe, 2050 yılına kadar iklim nötr bir kent haline gelmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda İklim Nötr ve Dirençli Kadıköy vizyonu kamuoyuna duyuruldu.

Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Alan Kadıköy’de düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, hedefin yalnızca sera gazı salımlarını azaltmakla sınırlı olmadığını vurguladı. Kentin sıcak hava dalgaları, kuraklık ve aşırı yağış gibi iklim risklerine karşı daha dirençli hale getirilmesi de planın temel unsurları arasında yer alıyor.

Kösedağı, Kadıköy’ün iklim değişikliği konusunda erken sorumluluk alan öncü belediyelerden biri olduğunu hatırlattı. 2012 yılında Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne katıldıklarını belirten başkan, 2015’te ilk Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nın kabul edildiğini, 2018’de ise uzmanların ve Kadıköylülerin katkılarıyla enerji ve iklim uyum planlarının geliştirildiğini ifade etti. Bugünkü çalışma, bu birikimin doğal devamı olarak nitelendiriliyor.

Somut uygulamalardan biri olarak Evlendirme Dairesi’nin çatısına 2021 yılında kurulan 384 güneş paneli gösterildi. Bu sistem, binanın yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 40’ını güneş enerjisinden karşılıyor. Aynı noktaya yerleştirilen şarj istasyonu sayesinde elektrikli araçlar da güneşten elde edilen enerjiyle besleniyor. Belediye, elektrikli araç şarj altyapısını 10’dan fazla hizmet noktasında yaygınlaştırdı ve yeni lokasyonlar için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Kösedağı, dirençli kent kavramını şöyle açıkladı: Sıcak hava dalgalarına, kuraklığa ve aşırı yağışlara hazırlıklı olmak. Ağaç gölgesini koruyan, yağmur suyunu değerlendiren, kıyılarına ve yeşil alanlarına sahip çıkan bir Kadıköy. Bu yaklaşım sayesinde hem iklim değişikliğini yavaşlatmak hem de mevcut riskleri azaltmak mümkün olacak.

Belediye, iklim politikasını yalnızca çevre çalışmalarıyla sınırlı tutmuyor. Yatırımlardan bütçe tercihlerine, günlük hizmetlerden kentsel planlamaya kadar uzanan bütüncül bir politika izlemeyi hedefliyor. Yağmur suyu hasadı sistemleri, yeşil alanların korunması ve artırılması, enerji verimliliği projeleri ile elektrikli ulaşım altyapısının güçlendirilmesi bu politikanın somut yansımaları arasında yer alıyor.



Yeni vizyonun uygulama aracı Kadıköy İklim Nötr ve Dirençli Kent Eylem Planı yani SECAP 3.0 olacak. Plan kapsamında mevcut sera gazı envanteri ve iklim riskleri güncellenecek. Sorumlu aktörler belirlenecek, eylemler için zaman çizelgesi ve finansman ihtiyaçları ortaya konacak. İlerlemenin izlenebilmesi için göstergeler de oluşturulacak.

Lansmanın ardından düzenlenen azaltım çalıştayında binalar, yenilenebilir enerji, ulaşım ve atık başlıkları ele alındı. Bu çalışmalar, 2030 hedeflerinin ötesine geçerek 2050 iklim nötr hedefine giden yolu netleştirmeyi amaçlıyor.



Kadıköy Belediyesi, geçmişte CDP Şehirler A Listesi’ne Türkiye’den giren ilk ilçe olma başarısını da göstermişti. Yeni dönemle birlikte ilçe, hem emisyon azaltımında hem de iklim adaptasyonunda daha iddialı bir konuma geçmeyi planlıyor. Başkan Kösedağı, bu hedefin komşuların günlük yaşamında somut karşılık bulması gerektiğini belirterek, daha az enerji tüketen evler, gölgeli sokaklar ve güvenli bir kent yaşamı için çalışmaların kararlılıkla süreceğini sözlerine ekledi.