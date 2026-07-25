Yeniçağ Gazetesi
25 Temmuz 2026 Cumartesi
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Yağmur satışları vurdu: Hayırsever esnaf kamyon kamyon karpuzu ücretsiz dağıttı

Yağmur satışları vurdu: Hayırsever esnaf kamyon kamyon karpuzu ücretsiz dağıttı

Bolu Mudurnu'da etkili olan sağanak yağış pazarı olumsuz etkileyince esnaf Ömer Faruk Meşelikaş örnek bir harekete imza attı. Satamadığı yaklaşık 1 ton karpuzu ücretsiz dağıtan esnafın ikramı 1 saat içinde kapışıldı.

Kaynak: İHA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yağmur satışları vurdu: Hayırsever esnaf kamyon kamyon karpuzu ücretsiz dağıttı - Resim: 1

Mudurnu ilçe pazarında aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış, tezgahların arasında su birikintileri oluşturdu. Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte pazara gelen vatandaşlar hızla alanı terk etmek zorunda kaldı.

1 6
Yağmur satışları vurdu: Hayırsever esnaf kamyon kamyon karpuzu ücretsiz dağıttı - Resim: 2

Olumsuz hava koşulları nedeniyle pazarcı esnafı zor anlar yaşadı. Pazar alanının boşalmasıyla birlikte elindeki ürünleri satma imkânı kalmayan esnaf ne yapacağını düşünmeye başladı.

2 6
Yağmur satışları vurdu: Hayırsever esnaf kamyon kamyon karpuzu ücretsiz dağıttı - Resim: 3

Ömer Faruk Meşelikaş'tan Örnek Karar

Pazarcı esnafı Ömer Faruk Meşelikaş, tezgâhında ve kamyon kasasında kalan yaklaşık 1 ton karpuzu ziyan etmek yerine halka hayır olarak dağıtma kararı aldı.

3 6
Yağmur satışları vurdu: Hayırsever esnaf kamyon kamyon karpuzu ücretsiz dağıttı - Resim: 4

Ücretsiz Karpuz İlanını Duyan Kamyona Koştu

Karpuzların ücretsiz dağıtılacağını duyan mahalle sakinleri ve pazar kalanları kısa sürede kamyonun etrafında toplandı. Akşam saatlerinde kamyon önünde tatlı bir yoğunluk yaşandı.

4 6
Yağmur satışları vurdu: Hayırsever esnaf kamyon kamyon karpuzu ücretsiz dağıttı - Resim: 5

1 Ton Karpuz 1 Saat İçinde Tükendi

Esnafın eli açık hareketi sayesinde kamyon kasasındaki yaklaşık 1 ton karpuz vatandaşların yoğun ilgisiyle birlikte yaklaşık 1 saatlik kısa bir sürede tamamen dağıtıldı.

5 6
Yağmur satışları vurdu: Hayırsever esnaf kamyon kamyon karpuzu ücretsiz dağıttı - Resim: 6

Mudurnu Halkından Hayırsever Esnafa Teşekkür

Yağmurlu ve zorlu günde yüzleri güldüren jest karşısında vatandaşlar, karpuzlarını alırken Ömer Faruk Meşelikaş ve pazar esnafına dua ederek teşekkürlerini iletti.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro