Mudurnu ilçe pazarında aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış, tezgahların arasında su birikintileri oluşturdu. Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte pazara gelen vatandaşlar hızla alanı terk etmek zorunda kaldı.
Yağmur satışları vurdu: Hayırsever esnaf kamyon kamyon karpuzu ücretsiz dağıttı
Bolu Mudurnu'da etkili olan sağanak yağış pazarı olumsuz etkileyince esnaf Ömer Faruk Meşelikaş örnek bir harekete imza attı. Satamadığı yaklaşık 1 ton karpuzu ücretsiz dağıtan esnafın ikramı 1 saat içinde kapışıldı.Kaynak: İHA
Olumsuz hava koşulları nedeniyle pazarcı esnafı zor anlar yaşadı. Pazar alanının boşalmasıyla birlikte elindeki ürünleri satma imkânı kalmayan esnaf ne yapacağını düşünmeye başladı.
Ömer Faruk Meşelikaş'tan Örnek Karar
Pazarcı esnafı Ömer Faruk Meşelikaş, tezgâhında ve kamyon kasasında kalan yaklaşık 1 ton karpuzu ziyan etmek yerine halka hayır olarak dağıtma kararı aldı.
Ücretsiz Karpuz İlanını Duyan Kamyona Koştu
Karpuzların ücretsiz dağıtılacağını duyan mahalle sakinleri ve pazar kalanları kısa sürede kamyonun etrafında toplandı. Akşam saatlerinde kamyon önünde tatlı bir yoğunluk yaşandı.
1 Ton Karpuz 1 Saat İçinde Tükendi
Esnafın eli açık hareketi sayesinde kamyon kasasındaki yaklaşık 1 ton karpuz vatandaşların yoğun ilgisiyle birlikte yaklaşık 1 saatlik kısa bir sürede tamamen dağıtıldı.
Mudurnu Halkından Hayırsever Esnafa Teşekkür
Yağmurlu ve zorlu günde yüzleri güldüren jest karşısında vatandaşlar, karpuzlarını alırken Ömer Faruk Meşelikaş ve pazar esnafına dua ederek teşekkürlerini iletti.