Kaza, Aksaray - Konya kara yolu 30’uncu kilometresinde meydana geldi. İbrahim Çavlı (35) yönetimindeki 50 ADV 205 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önünde giden Mehmet Çelik (60) idaresindeki 42 EDC 32 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Kazada sürücü İbrahim Çavlı ile araçta bulunan 11 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkan sürücü ile yolcular ekiplerin 30 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı.

12 yaralı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa’dan Ankara’nın Polatlı ilçesine gittiklerini söyleyen Taha Demir, “Ben arkalarından minibüs ile geliyordum. Trafik tıkandı diye geldim. Kaza olmuş, baktım benim kuzenim çıktı. Şanlıurfa’dan Polatlı’ya gidiyorduk.” diye konuştu. Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlattı.