Olay, ilçeye bağlı Mescit Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yürütülen çalışmalar sırasında, iddiaya göre sağanak yağış nedeniyle işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve diğer işçilerin de yardımıyla toprak altından çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Durumu ağır olan işçilerden M.Y, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. M.Y, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

