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Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Niğde’nin köklü mutfak kültürünü Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmayı amaçlayan 6. Gastronomi Festivali, kortej yürüyüşü ve festival ateşinin yakılmasıyla başladı. Yağışa rağmen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta, yöresel lezzetler, coğrafi işaretli ürünler ve Niğde’nin gastronomi kültürü ön plana çıktı. Festival, 2-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

NİĞDE – Niğde, kentin yüzyıllara uzanan mutfak kültürünü tanıtmak, yöresel ürünlerini geniş kitlelerle buluşturmak ve gastronomi alanındaki potansiyelini ortaya koymak amacıyla düzenlenen 6. Gastronomi Festivali ile 10 gün boyunca lezzet ve kültürün buluşma noktası olacak.

Festivalin açılışı, kortej yürüyüşü ve festival ateşinin yakılmasıyla gerçekleştirildi. Kent protokolü, vatandaşlar, üreticiler ve festival katılımcılarının yer aldığı açılış programında Niğde’nin geleneksel mutfak kültürü ön plana çıkarıldı.

YAĞMURA RAĞMEN FESTİVAL COŞKUSU

Festivalin açılışında etkili olan yağış, etkinliğe olan ilgiyi azaltmadı.

Kortej yürüyüşü yağış altında gerçekleştirilirken, festival alanında yakılan ateşle birlikte 6. Gastronomi Festivali’nin resmi açılışı yapıldı.

Yağmurun etkili olduğu anlarda dahi programın sürdürülmesi, festivalin açılışına ayrı bir atmosfer kattı. “Yağan yağmura rağmen festival ateşi sönmedi” mesajı, açılışın en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

İL MÜDÜRÜ YÜKSEL DORUL DA KORTEJDE YER ALDI

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre, İl Müdürü Yüksel Dorul da protokol üyeleri ve vatandaşlarla birlikte kortej yürüyüşüne katılarak festivalin açılış programında yer aldı.

Kortejde kentteki farklı kesimlerden vatandaşların yanı sıra festival kapsamında Niğde'ye gelen katılımcılar da yer aldı.

Festivalin yalnızca bir gastronomi etkinliği olmasının ötesinde, Niğde'nin kültürel değerlerinin tanıtılması açısından da önemli bir organizasyon olması hedefleniyor.

NİĞDE MUTFAĞI 10 GÜN BOYUNCA SAHNEDE

2-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında Niğde'nin geleneksel mutfak kültürünün yanı sıra yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Üreticiler ile tüketicileri ve ziyaretçileri aynı organizasyonda buluşturmayı amaçlayan festivalde, Niğde'nin yerel ürünlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

Festival, kentin gastronomi mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından da dikkat çekiyor.

YÖRESEL ÜRÜNLER TURİZMİN ÖNEMLİ PARÇASI

Son yıllarda şehirlerin tanıtımında gastronomi festivalleri önemli bir araç haline gelirken, Niğde de kendine özgü mutfak kültürünü bu organizasyon aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Yöresel ürünlerin tanıtılması; üreticilerin, yerel işletmelerin ve gastronomi sektörünün görünürlüğünün artırılmasına katkı sağlarken, kentin turizm potansiyelinin desteklenmesi açısından da önem taşıyor.

Niğde'nin tarımsal üretim gücü ile geleneksel mutfak kültürünün bir araya geldiği festivalde, kentin kendine özgü lezzetlerinin ziyaretçilerle buluşturulması planlanıyor.

“NİĞDE’NİN EN LEZZETLİ 10 GÜNÜ”

Festival, “Niğde’nin En Lezzetli 10 Günü” sloganıyla düzenleniyor.

10 gün boyunca devam edecek organizasyonun, Niğde'nin gastronomi alanındaki marka değerinin güçlendirilmesine ve kentin yöresel ürünlerinin daha geniş çevrelere tanıtılmasına katkı sunması bekleniyor.

Festival kapsamında farklı etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve ziyaretçilerin Niğde mutfağını yakından tanımasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.

ÜRETİCİLER VE ZİYARETÇİLER AYNI ÇATIDA BULUŞUYOR

Festivalin öne çıkan başlıklarından biri de yerel üreticilerin etkinlikte doğrudan yer alması.

Niğde'nin yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerinin ziyaretçilerle buluşturulmasıyla birlikte, üreticilerin emeklerinin ve kentin yerel değerlerinin tanıtılması amaçlanıyor.

Bu yönüyle festival, yalnızca yemek ve eğlence etkinliklerinden oluşan bir organizasyon değil; yerel üretim, kültürel miras, gastronomi ve turizmin aynı zeminde buluştuğu bir tanıtım platformu olma özelliği taşıyor.

FESTİVAL 11 EKİM’E KADAR DEVAM EDECEK

Açılış programıyla başlayan Niğde 6. Gastronomi Festivali, 11 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kent sakinlerinin yanı sıra Niğde dışından gelecek ziyaretçilerin de festivale katılması beklenirken, organizasyon boyunca Niğde mutfağının ve yöresel ürünlerinin ön plana çıkarılması hedefleniyor.

Festivalin açılışında yağmurun etkili olmasına rağmen programın sürdürülmesi ise organizasyonun ilk gününe damga vurdu.

Niğde'de festival ateşi yandı. Yağmur yağdı ancak gastronomi heyecanı dinmedi.

Kent, 11 Ekim'e kadar lezzetin, kültürün, üretimin ve geleneksel mutfak mirasının buluşma noktası olacak.

TÜM VATANDAŞLARA DAVET

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, tüm hemşehriler ve kente gelecek misafirler *“Niğde'nin En Lezzetli 10 Günü”*ne davet edildi.

Festivalin, Niğde'nin sahip olduğu gastronomik değerlerin ulusal ölçekte tanıtılmasına ve kentin kültürel zenginliklerinin daha geniş kitleler tarafından keşfedilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.