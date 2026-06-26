Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "birden fazla kişiyle nitelikli yağma, tefecilik ve silah ticareti" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında Samsun'un Atakum, İlkadım, Canik ve Kavak ilçeleri ile Rize'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 122 tabanca fişeği, 6 şarjör, sustalı bıçak, 5 senet ile suç unsuru olduğu değerlendirilen kayıtların bulunduğu ajanda ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheli emniyete götürüldü.