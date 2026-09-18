Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, hakkında uygulanan gözaltı işleminin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Sabuncuoğlu, sabah saatlerinde bir ihbar üzerine gözaltına alındığını belirterek, kolluk kuvvetlerine telefonunu ve şifrelerini teslim ettiğini ifade etti.

“İFADEMİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDIM”

Yağız Sabuncuoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün sabah saatlerinde, bir ihbar neticesinde hakkımda gözaltı işlemi uygulandı. İfademe başvuruldu. Kolluk kuvvetlerimize, telefonumu ve tüm şifrelerimi direkt teslim ettim. İfademin ardından adliye ve mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldım.

Gün boyunca ailemi ve avukatımı arayan, beni merak eden, durumumu soran tüm dostlarıma ve büyüklerime teşekkür ederim.”

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Yağız Sabuncuoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında işlem başlatılmıştı. Sabuncuoğlu, gözaltına alınmasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sabuncuoğlu, uyuşturucu testi kapsamında örnek alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.