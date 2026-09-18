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Kaynak: Haber Merkezi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden Yağız Sabuncuoğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sabuncuoğlu'nun İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Spor muhabiri, daha sonra gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

TEST İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Adli Tıp Kurumu'na götürülen Yağız Sabuncuoğlu'ndan uyuşturucu testi kapsamında örnek alındı. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sabuncuoğlu'nun serbest bırakıldığı bildirildi.

Sabuncuoğlu'nun serbest bırakılmasıyla birlikte hakkındaki gözaltı işlemi sona ererken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU KİMDİR?

1991 yılında Eskişehir'de doğan Yağız Sabuncuoğlu, spor muhabiri, sunucu ve dijital yayıncıdır. Kariyeri boyunca NTV Spor, Habertürk, Haber Global ve TRT Spor gibi kuruluşlarda görev alan Sabuncuoğlu, özellikle futbol ve transfer haberleriyle tanınıyor.