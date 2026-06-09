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Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında iki TIR çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralanırken, kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Kaza, akşam saatlerinde Peribacaları Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyreden 35 CBY 504 plakalı TIR'ın sürücüsü Emin Ö., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek Hasan H.A. yönetimindeki 66 PF 568 plakalı TIR ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle TIR'lardan birinin kupası araçtan ayrılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan iki sürücü, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan H.A.'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, ileri tedavi için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun her iki yönü de bir süre trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.