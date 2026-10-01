Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Yağışların ardından biyolojik dönüşüm: İstanbul Boğazı turkuaza büründü

Yağışların ardından biyolojik dönüşüm: İstanbul Boğazı turkuaza büründü

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından İstanbul Boğazı'nda yaşanan alg (fitoplankton) patlaması, deniz suyunu masmavi tonlarından büyüleyici bir turkuaza dönüştürdü.

Kaynak: İHA
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Yağışların ardından biyolojik dönüşüm: İstanbul Boğazı turkuaza büründü - Resim: 1

İstanbul'da sağanak yağışların kara üzerindeki besin maddelerini ve mineralleri denize taşımasıyla birlikte Boğaz genelinde biyolojik bir doğa olayı yaşandı.

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Yağışların ardından biyolojik dönüşüm: İstanbul Boğazı turkuaza büründü - Resim: 2

Deniz suyundaki sıcaklık değişimi ve besin artışıyla tetiklenen alg (fitoplankton) patlaması, su yüzeyini kaplayan mikroskobik canlıların ışığı yansıtması sonucu Boğaz'ın simgeleşmiş mavi rengini turkuaz tonlarına çevirdi.

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Yağışların ardından biyolojik dönüşüm: İstanbul Boğazı turkuaza büründü - Resim: 3

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER HAVADAN KAYDEDİLDİ

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Yağışların ardından biyolojik dönüşüm: İstanbul Boğazı turkuaza büründü - Resim: 4

Boğaz genelinde ortaya çıkan bu görsel şölen, kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Yağışların ardından biyolojik dönüşüm: İstanbul Boğazı turkuaza büründü - Resim: 5

Rengindeki ani ve dikkat çekici değişimle görenleri kendine hayran bırakan İstanbul Boğazı'nın turkuaz hali havadan çekilen görüntülerle kayda alındı.

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Yağışların ardından biyolojik dönüşüm: İstanbul Boğazı turkuaza büründü - Resim: 6

Havadan alınan çekimlerde, kentin tarihi dokusuyla bütünleşen turkuaz deniz suyunun oluşturduğu kartpostallık manzaralar gözler önüne serildi.

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Yağışların ardından biyolojik dönüşüm: İstanbul Boğazı turkuaza büründü - Resim: 7
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Yağışların ardından biyolojik dönüşüm: İstanbul Boğazı turkuaza büründü - Resim: 8
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