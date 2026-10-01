İstanbul'da sağanak yağışların kara üzerindeki besin maddelerini ve mineralleri denize taşımasıyla birlikte Boğaz genelinde biyolojik bir doğa olayı yaşandı.
Yağışların ardından biyolojik dönüşüm: İstanbul Boğazı turkuaza büründü
İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından İstanbul Boğazı'nda yaşanan alg (fitoplankton) patlaması, deniz suyunu masmavi tonlarından büyüleyici bir turkuaza dönüştürdü.Kaynak: İHA
Deniz suyundaki sıcaklık değişimi ve besin artışıyla tetiklenen alg (fitoplankton) patlaması, su yüzeyini kaplayan mikroskobik canlıların ışığı yansıtması sonucu Boğaz'ın simgeleşmiş mavi rengini turkuaz tonlarına çevirdi.
KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER HAVADAN KAYDEDİLDİ
Boğaz genelinde ortaya çıkan bu görsel şölen, kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Rengindeki ani ve dikkat çekici değişimle görenleri kendine hayran bırakan İstanbul Boğazı'nın turkuaz hali havadan çekilen görüntülerle kayda alındı.
Havadan alınan çekimlerde, kentin tarihi dokusuyla bütünleşen turkuaz deniz suyunun oluşturduğu kartpostallık manzaralar gözler önüne serildi.