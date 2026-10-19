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Kaynak: AA

Marmara Bölgesi’nin başlıca içme suyu rezervleri arasında bulunan Sapanca Gölü’nde, sonbahar yağışlarının etkisiyle su miktarı arttı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ekim ayı boyunca aralıklarla görülen yağışların hem gölü hem de yer altındaki su rezervlerini beslediğini duyurdu.

Kurumun paylaştığı verilere göre, 1 Ekim’de 29,87 metre olarak kaydedilen göl kotu, yağışların ardından 30,51 metreye ulaştı. Yaklaşık üç haftalık süreçte gerçekleşen 64 santimetrelik yükselişle su rezervine 32 milyon metreküp katkı sağlandı. Açıklamada, bu dönemdeki yağışların Sakarya’nın 4,5 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayabilecek miktarda su sağladığı belirtildi.

Yağış beklentileriyle barajların mevcut doluluk durumunun birlikte ele alındığı değerlendirmede, önümüzdeki dönemde Sapanca Gölü’nün en yüksek su seviyesine ulaşabileceği öngörüldü. Yer altı rezervlerinin de önemli ölçüde beslenmesinin, gölden karşılanan suya yönelik talep baskısını hafiflettiği ifade edildi.

SASKİ, su varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yürütülen çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yağışların kaynaklara olumlu katkısına rağmen suyun sınırsız olmadığına dikkat çekilen açıklamada, gölün ve yer altı rezervlerinin korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Kurum ayrıca, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamaların yanı sıra tasarruf alışkanlığının devam ettirilmesinin de önem taşıdığını kaydetti. Suyun dikkatli ve verimli kullanılmasının, Sakarya’nın geleceği açısından belirleyici olduğu belirtildi.