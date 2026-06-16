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Kaynak: AA

Erciyes'in eteklerinde bulunan ve geçmişte tarım arazilerine can suyu olan, adını çevresindeki kıraç toprak yapısından alan Çöl Gölü'nde, kuraklık etkisini her geçen yıl daha fazla hissettirdi.

Yağışlarla bölgedeki birçok göl ve barajdaki su seviyesinin artmasına rağmen göl, susuzluktan çatlamış toprakları ve otluk alanlarıyla adı gibi çölü andırıyor.

Tamamen kuruyan göl, bu yıl yağışların rekor kırdığı dönemde bile su tutmadı.

Şeyhşaban Mahallesi Muhtarı Şerafettin Akduran, gölün 6 bin metrekarelik bir alana sahip olduğunu söyledi.

Geçmişte gölün suyla dolu olduğunu ve denize benzediğini anlatan Akduran, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların su ihtiyacının büyük bölümünün gölden sağlandığını belirtti.

Akduran, "Son 30-40 yıldır maalesef burası çölleşti, kuraklaştı. Bu alan önceden tarıma bu kadar açık değildi. Normalde deniz gibiydi." diye konuştu.

Bu yılki yağışlarla uzun süredir kuruyan gölet ve kuyuların dolduğunu hatırlatan Akduran, Çöl Gölü'nde biriken suyun ise kısa sürede tükenecek seviyede olduğunu dile getirdi.