Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mart ayına ilişkin iklim ve sulama izleme verilerine göre, bu dönemdeki yağış miktarı hem mevsim ortalamalarının hem de geçen yılın aynı döneminin üzerine çıktı. 1 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 tarihlerini kapsayan su yılında toplam yağış miktarı ortalama 468,8 milimetre olarak kaydedildi.

Mart ayında ortalama sıcaklık 7,5 derece olarak ölçüldü ve bu değer uzun yıllar ortalamasının hafifçe altında kaldı. Buna rağmen sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerine yakın seyretmesi, tarımsal üretim açısından dengeli bir ortam oluşturdu.

Fenolojik gözlemler, bitki gelişiminin ülke genelinde büyük ölçüde normal seyrinde ilerlediğini gösteriyor. Ancak bazı bölgelerde yoğun yağışlara bağlı olarak yerel düzeyde olumsuzluklar da yaşanıyor.

Bölgesel değerlendirmelere bakıldığında, Marmara ve Ege bölgelerinde hububat gelişimi sağlıklı ilerlerken kuraklık riski görülmüyor. Bununla birlikte, Ege’de yer yer fazla yağışa bağlı verim kaybı ihtimali dikkat çekiyor. Akdeniz Bölgesi’nde tarımsal faaliyetler planlandığı gibi sürse de bazı alanlarda aşırı yağış nedeniyle zarar oluşabiliyor.

İç Anadolu’da bitki gelişimi dengeli ve sorunsuz bir şekilde devam ederken, Karadeniz’de yüksek kesimlerdeki kar örtüsü faaliyetleri kısmen sınırlıyor. Doğu Anadolu’da kar örtüsü bitki gelişimini yavaşlatırken aynı zamanda koruyucu bir etki ve su kaynağı sağlıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise bazı alanlarda su birikmesi, sararma, mantar hastalıkları ve besin eksikliği gibi sorunlar gözlemleniyor.

Genel tabloya bakıldığında, aşırı sıcaklık dalgalanmalarının yaşanmaması ve yağışların artması, tarımsal üretim için elverişli bir ortam yarattı. Artan toprak nemi ve su kaynakları sayesinde kuraklık riski önemli ölçüde azaldı. Ancak bazı bölgelerde sel ve su fazlalığına bağlı riskler de ortaya çıktı.

Su yılı verilerine göre yağışların son yılların en yüksek seviyelerine ulaşması, verimli bir sezon beklentisini güçlendirdi. Bu artış, baraj doluluk oranlarına da yansıdı; geçen yıl mart ayında yüzde 43,9 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 56,9’a yükseldi.

Sonuç olarak, 2025-2026 tarım sezonu Türkiye genelinde dengeli, verim potansiyeli yüksek ve büyük ölçüde olumlu bir seyir izlerken, yer yer aşırı yağış kaynaklı riskler de dikkat çekiyor.