Türkiye’nin devasa barajlarından Karakaya, kış aylarında yoğunlaşan kar ve yağışlarla beraber tekrar hayat buldu.

Havzası Diyarbakır, Elazığ ve Malatya hattına yayılan barajın Malatya tarafındaki yükseliş dronla izlendi. Yazın kavurucu sıcaklığı ve kuraklık nedeniyle suları çekilen bölgede beliren adacıklar, kuvvetli yağmurların ardından yeniden sulara gömüldü.

Diğer taraftan, baraj gölünde bir vakittir duran balıkçılık faaliyetleri suyun artışıyla birlikte yeniden canlandı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Bozkurt Çolak, son senelerde yörede bariz bir kuraklığın yaşandığını belirtti.

Yağışlardaki düşüş, sıcaklık artışı ve buna paralel buharlaşma kayıplarının artmasının bilhassa baraj rezervuarlarında doluluk oranlarını düşürdüğünü vurgulayan Çolak, "Bu durum da hem tarımsal sulama planlaması hem de su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi açısından dikkatle izlenmesi gereken bir tablo ortaya koymuştur." dedi.

Tarımsal sulamada yağışların önemi Çolak, Karakaya Barajı kollarının geçtiği bölgelerde üreticilerin sulama gerçekleştirdiğini ve su seviyesindeki artışın bu süreci beslediğini aktardı.

Yağış miktarındaki yükselişin bölge için pozitif olduğuna değinen Çolak, şunları kaydetti: "Bu gelişmenin yalnızca baraj seviyelerindeki yükselmeyle sınırlı değerlendirilmemesi gerekir. Yağışlardaki artış aynı zamanda havza ölçeğinde toprak neminin iyileşmesine, su açığının kısmen dengelenmesine ve hidrolojik sistemin yeniden daha istikrarlı bir yapıya yaklaşmasına katkı sağlamaktadır. Özellikle kış ve erken ilkbahar yağışlarının etkisiyle su kaynaklarında gözlenen bu ilerleme, bölgesel su yönetimi açısından önemli bir kazanım niteliğindedir. Tarımsal üretim bakımından değerlendirildiğinde ise bu durum, sulama sezonuna girilirken daha güven verici bir başlangıç anlamına gelmektedir. Dolayısıyla mevcut tablo kuraklık riskinin tamamen ortadan kalktığını değil, önceki yıllara göre daha dengeli ve daha yönetilebilir bir sulama rejimine doğru geçiş yaşandığını göstermektedir."