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Kaynak: İHA

Gaziantep ve Kilis’te son günlerde görülen yağışlar, bölgenin su kaynaklarında değişime yol açtı. Yağışların ardından göletlerde ve akarsularda biriken suyun arttığı gözlemlenirken bazı bölgelerde suyun kapladığı alan genişledi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı Göleti’nde su seviyesinin yükseldiği görüldü. Kilis’teki Sapkanlı Göleti’nde de benzer bir durum yaşanırken Afrin Çayı’nda su miktarının arttığı gözlendi.

Yağışların etkisiyle su seviyelerinde yaşanan yükseliş, Gaziantep ve Kilis çevresindeki farklı su kaynaklarında ortaya çıktı. Tahtaköprü Barajı Göleti ve Sapkanlı Göleti’nin yanı sıra Afrin Çayı’nda da gözlenen değişimle birlikte bölgedeki bazı alanlar yeniden su altında kaldı.