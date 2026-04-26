Kuraklık riskiyle gündeme gelen Eber Gölü’nde son dönemde etkili olan yağışlar su seviyesini önemli ölçüde yükseltti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, göl çevresinin geçen yıl kasım ayından bu yıl nisan ayına kadar düzenli yağış aldığını belirtti.

Erişmiş, geçen yıl ortalama 1 metre olan su seviyesinin bu yıl 4 metrenin üzerine çıktığını ifade ederek, doluluk oranının yüzde 5’ten yüzde 15’e yükseldiğini söyledi. Artışın temel nedeninin yağışlar olduğunu belirten Erişmiş, bölgede kaçak su kullanımına karşı denetimlerin artırıldığını ve koruma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Göldeki ekosisteme ilişkin de bilgi veren Erişmiş, Eber Gölü’nde 147 kuş türünün bulunduğunu hatırlattı. Bu yıl göçmen kuş sayısında belirgin artış gözlemlendiğini belirten Erişmiş, suna ve ak pelikan gibi türlerin de daha sık görüldüğünü kaydetti.

Flamingo popülasyonunda dikkat çekici bir artış yaşandığını ifade eden Erişmiş, “Geçen yıla göre 3-4 kat artış var. 2 binin üzerinde flamingo tespit edildi” dedi.

Erişmiş ayrıca, Eber Gölü’nün Akşehir Gölü’nü besleyen ana kaynaklardan biri olduğunu hatırlatarak, Eber’deki su seviyesinin Akşehir Gölü’nün doluluğunu da doğrudan etkilediğini belirtti. Akşehir Gölü’nde şu anda yaklaşık yüzde 5 doluluk bulunduğunu söyleyen Erişmiş, yaz aylarında kuraklık riskine karşı su kullanımında hassasiyet çağrısında bulundu.