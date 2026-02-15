Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son dönemde etkili olan yağışların barajlardaki doluluk oranını önemli ölçüde artırdığını bildirdi. Balta, “Yağışlarla geçen seneki doluluk oranını yakaladık, hatta şu an geçmiş durumdayız. Barajlarımızda aktif hacimde doluluk oranı yüzde 42 seviyesine ulaştı” dedi.

2025’in sonuna doğru yağış beklentilerinin düşük seyrettiğini anımsatan Balta, 2026’ya girilmesiyle birlikte yağışlı bir döneme geçildiğini, özellikle ocak ve şubat aylarında yüksek yağış alındığını belirtti.

Önümüzdeki aylarda da ilave yağış beklendiğini ifade eden Balta, bu artışın barajlardaki doluluğa olumlu yansıyacağını söyledi.

TASARRUF VURGUSU

Yağışlardaki artışa rağmen su tasarrufunun hayati önem taşıdığını vurgulayan Balta, özellikle tarımsal sulamada verimli yöntemlerin yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti. Açık kanallı sistemler yerine kapalı borulu, yağmurlama ve damlama sulama sistemlerinin tercih edilmesinin su tüketimini yüzde 50’ye kadar azaltabildiğine dikkat çekti.

Balta, barajların birden fazla yılın suyunu depolayabildiğini belirterek, “Suyu tasarruflu kullandığımız sürece kurak yıllarda da sorun yaşamayız. Bu yıl depoladığımız suyu gelecek yıla daha güçlü aktarmak için tasarrufu öncelik haline getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.