Kentte önceki akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle 38 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü.

Yağışın ardından şok görüntü: Bartın Irmağı bembeyaz oldu - Resim : 1

Sağanağın ardından Bartın Irmağı’nın taşınana alüvyon nedeniyle rengi değişti. Irmağın Ulus ve Arıt ilçelerinden gelen suların Orduyeri Mahallesi'ndeki Çağlayan mevkisinde birleştiği bölümde, sabah saatlerinde köpüklenme oluştu.

Halk plajı kapatıldı: Gözler laboratuvar sonuçlarına çevrildiHalk plajı kapatıldı: Gözler laboratuvar sonuçlarına çevrildiYaşam

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, sudan numune alarak köpüklenmenin nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Irmaktaki köpürme, dronla görüntülendi.