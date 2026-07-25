Bilecik'te dört katlı bir apartmanın çatısından kopan yağmur oluğu kaldırıma düştü. Olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması olası bir kazanın önüne geçti.

Yağış sonrası çatıdan düşen yağmur oluğu kaldırıma düştü - Resim : 1

Olay, kentin en yoğun güzergâhlarından Tayfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çatıda bulunan yaklaşık 6 metre uzunluğundaki yağmur oluğu, etkili yağışın ardından içinde biriken atıkların oluşturduğu yük nedeniyle yerinden koparak kaldırıma savruldu.

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Düşme anında kaldırımın boş olması muhtemel bir faciayı engelledi. Parçalanan yağmur oluğu ise çevredeki esnaf tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak çöpe atıldı.