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Kaynak: İHA

Bilecik'te dört katlı bir apartmanın çatısından kopan yağmur oluğu kaldırıma düştü. Olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması olası bir kazanın önüne geçti.

Olay, kentin en yoğun güzergâhlarından Tayfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çatıda bulunan yaklaşık 6 metre uzunluğundaki yağmur oluğu, etkili yağışın ardından içinde biriken atıkların oluşturduğu yük nedeniyle yerinden koparak kaldırıma savruldu.

Düşme anında kaldırımın boş olması muhtemel bir faciayı engelledi. Parçalanan yağmur oluğu ise çevredeki esnaf tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak çöpe atıldı.