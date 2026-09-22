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Kaynak: DHA

Arnavutköy'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Bu sırada arkadan gelen hafriyat kamyonu da devrilen araca çarptı. Kazada 2 sürücü yaralanırken, araçta sıkışan kamyon sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

DEVRİLEN KAMYONA HAFRİYAT KAMYONU ÇARPTI

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Arnavutköy-Habipler yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hanifi Göktepe yönetimindeki 33 ASY 221 plakalı kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptıktan sonra yola devrildi.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen Hakim Teski yönetimindeki 34 RFP 574 plakalı hafriyat kamyonu, yola devrilen kamyona çarptı. Kazada 2 aracın sürücüsü de yaralandı.

Hafriyat kamyonunun sürücüsü Hakim Teski'nin hafif yaralandığı öğrenilirken, Mehmet Hanifi Göktepe araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

AĞABEYİNİN DURUMUNU AĞIR ZANNEDİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sırada olay yerine gelen yaralı kamyon sürücüsünün kardeşi, ağabeyinin durumunun ağır olduğunu düşünerek sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ve çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kardeşe, ağabeyinin ambulans içerisinde olduğu gösterildi.

Polis ekiplerinin ambulansın kapısını açmasının ardından ağabeyini gören kardeşi sakinleşti.

ARNAVUTKÖY-HABİPLER YOLUNDA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Arnavutköy'den Habipler yönüne trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen araçların yolun bir bölümünü kapatması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.