Yağış kazaları beraberinde getirdi: Sürücüler araç içerisinde sıkıştı

Bu sırada olay yerine gelen yaralı kamyon şoförünün kardeşi, ağabeyinin durumunun ağır olduğunu düşünerek sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ve çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kardeşe, ağabeyinin ambulans içerisinde olduğu gösterildi. Polis ekiplerinin ambulansın kapısını açmasının ardından ağabeyini gören kardeşi sakinleşti.