Yağı yerine kurusu kazandırıyor, yurt dışına satılıyor... 1.500 dönümde mor hasat başladı

YAĞI YERİNE KURUSU

Önceki yıllarda üretimi yapılan lavantaların distile edilerek yağının çıkartılıp, ihraç edildiğini dile getiren Sarıca, "Başta lavanta ve gül olmak üzere diğer tıbbi ve aromatik bitkilerin yağını değerlendiriyorduk. Özellikle son yıllarda TL'nin reel değerinin yüksekliğinden dolayı yurt dışı satışlar azaldığından rekabet şansımız azaldı. Biz de bu konuyla ilgili yeni ufuklar açmak adına tıbbi aromatik bitkilerle ilgili özellikle kurularını yapıp dünya piyasalarında rekabet şansımızı deniyoruz. Bu yıl özellikle lavanta, kekik ve adaçayında ciddi anlamda rekoltelere ulaşacağız" diye konuştu.