Vietnam'ın kuzeyindeki Son La eyaletine bağlı Na Hien köyünde 2 Mayıs'ta düzenlenen ve 24 kişinin katıldığı bir aile yemeğinin ardından zehirlenme vakası meydana geldi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, ormandan toplanan yabani mantarlarla hazırlanan çorbayı içen 6 kişide aynı gün saat 20.00 sıralarında karın ağrısı, kusma ve ishal gibi belirtiler ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kişilerden durumu ağırlaşan bir hasta, 4 Mayıs'ta yaşamını yitirdi.

Hayatta kalan 5 kişiden 4'ünün ise yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü bildirildi.

Sağlık yetkilileri, zehirlenmeye yüksek ısıda pişirilse dahi etkisi geçmeyen son derece zehirli 'amatoksin' maddesi içeren beyaz mantarların yol açtığı ihtimali üzerinde duruyor.