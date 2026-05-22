Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) her hafta olduğu gibi menkul kıymet istatistikleri verilerini paylaştı.

Merkez Bankası tarafından paylaşılan haftalık menkul kıymet istatistikleri verilerinde sıcak para akışında keskin bir değişim yaşandığı görüldü. Geçtiğimiz hafta yabancı portföyü satışta olan hisse alımı, son ayların en yüksek hacimli çıkışına şahit oldu.

15 Mayıs itibarıyla yabancı yatırımcılar, bu hafta net 284,6 milyon dolarlık hisse senedi satışı oldu. 13 Mart haftasından bu yana en yüksek yabancı çıkışı kaydedildi. Yabancılar, aynı hafta içerisinde yalnızca 1,3 milyon dolarlık sınırlı bir tahvil alımı gerçekleştirdi.

Bir önceki hafta 214,5 milyon dolarlık hisse alımı olurken, 181,7 milyon dolarlık tahvil girişi yaşanmıştı.