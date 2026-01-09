Borsa İstanbul’da 2025 yılında gerçekleşen yabancı yatırımcı işlemleri ortaya çıktı. BİST’deki verilere göre; geçen senenin Ocak-Aralık döneminde yabancı yatırımcılar 3 milyar 942 milyon 735 bin dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi.
2017 yılında 1,78 milyar dolarlık alımla yılı pozitif bölgede tamamlayan yabancı yatırımcılar, 2018-2024 yılları arasında net satış tarafında konumlanmıştı. 2025’te yabancılar, 7 yıl aranın ardından alım tarafında görüntülendi.
YABANCININ EN ÇOK ALDIĞI HİSSE
Ocak-Aralık 2025 döneminde yabancı yatırımcının en çok alım hisseler ise şu şekilde oldu:
ASELS: 817,48 milyon dolar
TCELL: 510,46 milyon dolar
TUPRS: 501,53 milyon dolar
ASTOR: 388,23 milyon dolar
AKBNK: 200,69 milyon dolar
TTKOM: 198,36 milyon dolar
GARAN: 193,60 milyon dolar
EREGL: 187,27 milyon dolar
TRALT: 136,13 milyon dolar
ISCTR: 126,07 milyon dolar
YABANCININ EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Yabancılar tarafından Ocak-Aralık 2025 yılı aralığında en çok satılan hisseler ise şu şekilde konumlandı:
SASA: -248,35 milyon dolar
AEFES: -118,62 milyon dolar
KCHOL: -117,25 milyon dolar
PGSUS: -116,10 milyon dolar
MPARK: -101,54 milyon dolar
MAVI: -98,33 milyon dolar
KONTR: -56,09 milyon dolar
ENKAI: -52,36 milyon dolar
TKFEN: -51,46 milyon dolar
BIMAS: -43,82 milyon dolar