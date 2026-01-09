Borsa İstanbul’da 2025 yılında gerçekleşen yabancı yatırımcı işlemleri ortaya çıktı. BİST’deki verilere göre; geçen senenin Ocak-Aralık döneminde yabancı yatırımcılar 3 milyar 942 milyon 735 bin dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

2017 yılında 1,78 milyar dolarlık alımla yılı pozitif bölgede tamamlayan yabancı yatırımcılar, 2018-2024 yılları arasında net satış tarafında konumlanmıştı. 2025’te yabancılar, 7 yıl aranın ardından alım tarafında görüntülendi.

YABANCININ EN ÇOK ALDIĞI HİSSE

Ocak-Aralık 2025 döneminde yabancı yatırımcının en çok alım hisseler ise şu şekilde oldu:

ASELS: 817,48 milyon dolar

TCELL: 510,46 milyon dolar

TUPRS: 501,53 milyon dolar

ASTOR: 388,23 milyon dolar

AKBNK: 200,69 milyon dolar

TTKOM: 198,36 milyon dolar

GARAN: 193,60 milyon dolar

EREGL: 187,27 milyon dolar

TRALT: 136,13 milyon dolar

ISCTR: 126,07 milyon dolar

YABANCININ EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Yabancılar tarafından Ocak-Aralık 2025 yılı aralığında en çok satılan hisseler ise şu şekilde konumlandı:

SASA: -248,35 milyon dolar

AEFES: -118,62 milyon dolar

KCHOL: -117,25 milyon dolar

PGSUS: -116,10 milyon dolar

MPARK: -101,54 milyon dolar

MAVI: -98,33 milyon dolar

KONTR: -56,09 milyon dolar

ENKAI: -52,36 milyon dolar

TKFEN: -51,46 milyon dolar

BIMAS: -43,82 milyon dolar