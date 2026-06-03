Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık menkul kıymet istatistikleri, yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'da satış pozisyonuna geçtiğini gösterdi. Açıklanan verilere göre, yabancılar 13 Mart haftasından bu yana hissedeki en yüksek satış işlemini gerçekleştirdi.

ÖNE ÇIKAN SATIŞ RAKAMLARI VE İKİ HAFTALIK BİLANÇO

Yabancı yatırımcılar, üst üste iki hafta boyunca borsada net satıcı konumunda yer aldı. Satış dalgasının detayları şu şekilde tabloya yansıdı.

Yabancı yatırımcılar 293,1 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaparken, aynı dönemde 334,8 milyon dolarlık da tahvil çıkışı gerçekleştirdi. Bir önceki hafta 284,6 milyon dolarlık hisse satışı yapılmış, tahvil tarafında ise 1,3 milyon dolarlık oldukça sınırlı bir alım kaydedilmişti. Bu hareketlerle birlikte, yabancı yatırımcının son iki haftadaki toplam hisse satışı 578 milyon dolara ulaştı.

PORTFÖY STOKLARINDA BELİRGİN DÜŞÜŞ

Yaşanan bu yoğun çıkışlar, yabancıların elinde bulundurduğu menkul kıymetlerin toplam değerinde de erimeye yol açtı. Hisse senedi stoku 44,4 milyar dolar seviyesinden 41,5 milyar dolara geriledi. Tahvil stoku 15,1 milyar dolardan 14,5 milyar dolara indi.

MART - MAYIS 2026 DÖNEMİ HAFTALIK HİSSE HAREKETLERİ

Yabancı yatırımcıların mart ayının başından itibaren hisse senedi piyasasında gerçekleştirdiği haftalık net değişimler (milyon dolar bazında) aşağıdaki gibi listelendi: