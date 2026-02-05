Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Ocak haftasında 455 milyon dolarlık hisse senedi, 721,8 milyon dolarlık DİBS ve 555,1 milyon dolarlık ÖST varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 23 Ocak haftasında 39 milyar 866,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 30 Ocak haftasında 42 milyar 371 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 21 milyar 510,1 milyon dolardan 22 milyar 407 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 1 milyar 541,2 milyon dolar oldu.

DOLAR REZERVİ TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Öte yandan Merkez Bankası, döviz rezervinin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını duyurdu. Buna göre, toplam brüt rezervleri 30 Ocak haftasında 2,54 milyar dolar artarak 218,16 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB verilerine göre, söz konusu haftada döviz rezervleri yüzde 2,4 azalarak 76,6 milyar dolara geriledi. Buna karşın altın rezervleri yüzde 3,4 artış göstererek 133,75 milyar dolara yükseldi. Rezervlerdeki genel artışta altın varlıklarındaki yükseliş belirleyici oldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) rezerv pozisyonu ve Özel Çekme Hakları (SDR) toplamı ise aynı dönemde yüzde 1,2 artarak 7,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.