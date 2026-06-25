Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistikleri, yabancı yatırımcıların piyasaya olan ilgisinin sürdüğünü ortaya koydu.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 465,7 milyon dolarlık hisse senedi, 339,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 365,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) satın aldı.

Yabancı yatırımcıların portföy büyüklüğünde de dikkat çeken artışlar yaşandı. Hisse senedi stoku 40 milyar 801,1 milyon dolardan 42 milyar 908,6 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde DİBS stoku 14 milyar 589,5 milyon dolardan 15 milyar 109,1 milyon dolara çıkarken, ÖST stoku da 1 milyar 269,4 milyon dolardan 1 milyar 629,7 milyon dolara ulaştı.

Açıklanan veriler, yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına yönelik ilgisinin devam ettiğine işaret etti.