Ticaret Bakanlığı, 2025 yılına ilişkin verilerde yabancı sermayeli yatırımların Türkiye ihracatındaki payının yaklaşık yüzde 30’a ulaştığını açıkladı.

Bu oranın, uluslararası yatırımların ekonomiye katkısını açık biçimde ortaya koyduğu vurgulandı.

KÜRESEL YATIRIMLARDA TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2025’te küresel doğrudan yatırımlar yüzde 14 artarak 1,6 trilyon dolara çıktı. Ancak artış daha çok gelişmiş ülkelere yöneldi.

Gelişmekte olan ülkelere yatırımlar gerilerken, Türkiye yüzde 29’luk artışla dikkat çekti ve bu grupta öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

AYLIK ORTALAMA 1,1 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Merkez Bankası verilerine göre Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımlar 2025’te yüzde 12,2 artarak 13,1 milyar dolara yükseldi.

Bu tablo, yıl genelinde aylık ortalama 1,1 milyar dolarlık düzenli yatırım akışına işaret etti.

İHRACATTA AVRUPA BİRLİĞİ AĞIRLIĞI

Yabancı sermayeli firmaların ihracatında en büyük pay Avrupa Birliği ülkelerine ait oldu. Bu firmalar en fazla ihracatı Almanya, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Fransa’ya gerçekleştirdi.

Toplamda AB, söz konusu firmaların ihracatının yarısından fazlasını oluşturdu.

SANAYİ SEKTÖRLERİ ÖNE ÇIKTI

İhracatta motorlu kara taşıtları, makineler ve elektrikli cihazlar başı çekti. Bu dağılım, Türkiye’nin küresel üretim zincirlerindeki sanayi odaklı konumunu güçlendirdiğini gösterdi.

Bakanlık, Türkiye’nin güçlü lojistik altyapısı ve küresel değer zincirlerine entegrasyonu sayesinde üretim ve tedarik merkezi olma konumunu pekiştirdiğini belirterek, yatırım ortamını geliştirme ve ihracatı artırma hedeflerinin sürdüğünü bildirdi.