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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, Artova ilçesine bağlı Ağmusa köyünde meydana geldi. İddiaya göre Azerbaycan uyruklu K.V. (52) ile kayınpederi M.C. (88) arasında evin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye dönüştü.

DARBE SONRASI YERE YIĞILDI

Yaşanan arbede sırasında K.V.’nin darbesine maruz kaldığı öne sürülen M.C., yere yığıldı. Durumu fark eden çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Artova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Şüpheli K.V. gözaltına alınırken, olayla ilgili Artova Cumhuriyet Savcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.