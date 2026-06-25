Mayıs ayında bu köşede, GBT çetesi IŞİD’i koruyor başlığıyla bir yazı kaleme almıştım…

O yazımda, 2024 yılında Sözcü TV’de belgeleriyle Türkiye’ye ilk kez duyurduğum söz konusu çetenin sayesinde, 37 yaşındaki Iraklı IŞİD mensubu Suhail Mohammed Salemm Mahmood Sheeko’nun tahdit koduna rağmen Türkiye’de cirit atabildiğini anlatmıştım…

GBT çetesinin sistemini şu de şekilde aktarmıştım; “Türkiye’ye legal yollardan giriş yapmış ya da illegal yollardan girip varlığını bir şekilde legalleştirmiş Suriyeli, Iraklı veya Afgan bir IŞİD ya da El Kaide mensubunu düşünün. Ya da uyuşturucu ticareti yapan bir yabancı olsun…

Devlet o sırada bu kişi hakkında bir bilgiye sahip olmadığı için bir tahdit kodu koymuyor. Ancak daha sonra devlet o kişi hakkında bir istihbarat elde ediyor, suç türüne göre tahdit kodu konuluyor ve o kişi aranan suçlu oluyor.

Bu durumu bilen yabancı uyruklu suçlular kendilerine tahdit kodu konulup konulmadığını öğrenmek için para karşılığında tercüme ve danışmanlık ofisleri aracılığıyla Emniyet’in polnet sisteminde sorgulama yaptırtıyor. Önce danışmanlık ofisleri ilgili yabancı uyruklunun bilgilerini “anlaşmalı” polislere geçiyor.

Polisler de sorgulama ekranının görüntüsünü gönderiyor… (Danışmanlık ofislerine gönderilen GBT sorgulamasının yapıldığını gösteren polnet ekran görüntülerini canlı yayında göstermiştik.) Böylece bir yabancı uyruklu, cihatçı terörist olduğunun ya da uyuşturucu ticareti yaptığının devlet tarafından tespit edildiğini öğrenirse ona göre önlemini alıyor, hayalete dönüşüyor.

Hani önceki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 729 bin Suriyelinin adreslerinde bulunamadığını, kayıp olduğunu duyurmuştu ya, işte onların çoğu GBT çetesinden aldığı tüyo ile kayıplara karışmıştı…”

Sheeko Eskişehir’de yakalanmıştı…

GBT çetesinin varlığını bir defa daha doğrulayan gelişme ise 24 Haziran’da yaşandı; Afyonkarahisar’da IŞİD mensubu 'yabancı terörist savaşçı' olarak değerlendirilen ve bu nedenle yurda giriş yasağı bulunan dört kişi daha yakalandı.

Dikkat ettiniz mi?

Yurda giriş yasağı, yani genel güvenlik açısından tehlike arz eden yabancılara konulan G-87 tahdit kodu konulmuş teröristler bunlar…

Evet, yurda giriş yasağı listesine alınmışken, ellerini kollarını sallaya sallaya Afyonkarahisar’ın göbeğine kadar nasıl gelebildiklerinin yanıtı, GBT çetesini anlattığım yazımdaki polnet sızıntılarında ve "erken uyarı" mekanizmasında gizli…

Karşımızdaki skandal, sorgulama skandalından daha ötede…

Devletin güvenlik algoritmasını bypass eden organize bir ağ var.

Güvenlik kaynaklarından edindiğim yeni bilgiler, bu çarkın yabancı teröristlerin sadece kaçması için değil, Türkiye’de kalıcı olmak ve zemin hazırlamak için de nasıl işletildiğini gözler önüne seriyor. Sistem sadece "Sorgulat, kodu gör ve kaç" şeklinde ilerlemiyor.

Süreç derinleştikçe işin içine başka yapıların da girdiği ortaya çıkıyor…

IŞİD ve benzeri radikal örgütler, İstanbul, Ankara veya İzmir gibi metropollerde göze batacaklarını bildikleri için, kendilerini gizleyebilecekleri, asayiş takibinin metropollere kıyasla daha lokal kaldığı geçiş güzergahındaki şehirleri "güvenli liman" olarak seçiyorlar.

Bu şehirlerde çeşitli sosyal maskelerle kamufle oluyorlar. Ancak arkalarındaki koruma kalkanı polnet’e kadar uzanan o çete olduğu sürece, hangi şehirde olduklarının bir önemi kalmıyor…

BU EKRANLARI HANGİ ŞİFRELER AÇTI?

Polnet sistemi, her polisin kafasına göre girip küresel terör şüphelilerini sorgulayabileceği, ekran görüntüsü alıp dışarıya servis edebileceği bir sosyal medya platformu değil.

Her sorgulamanın bir sicil numarası, bir IP kaydı ve bir "makul sebebi" olmak zorundadır.

Şimdi sormak gerekiyor:

-Afyonkarahisar'da yakalanan dört IŞİD'linin, yakalanmadan önce polnet üzerinden kaç kez ve hangi sicil numaralarına kayıtlı bilgisayarlardan sorgulaması yapıldı?

-Bu sorgulamaları yapan personeller hakkında geriye dönük bir log (erişim kaydı) incelemesi başlatıldı mı?

-Yabancı terörist ve suçlulara aracı olan tercüme ve danışmanlık ofislerinin arkasındaki mali trafik, MASAK tarafından inceleniyor mu?

Sizin anlayacağınız; sessiz bir ulusal güvenlik krizi ile karşı karşıyayız.

Güvenlik kurumlarına ait terör veri tabanı, paravan danışmanlık ofislerinin ve küresel teröristlerin adeta online sorgu ekranına dönüşmüşse, orada siber sınırlar delik deşik olmuş demektir.

Evet, IŞİD’in uyuyan hücrelerine, hayalet teröristlere başarılı operasyon yapılıyor…

Ancak devletin kalbindeki veriyi, teröristin cebine para karşılığı koyan o eli kesip atmadıkça, Afyonkarahisar’da yakalanan dört yabancı terörist yarın başka bir şehirde kırk kişi olarak karşımıza çıkar…