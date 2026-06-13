Ekonomiyi uzun yıllardır takip edenler için bazı dönemler adeta birbirini tekrar eden bir senaryo gibidir… Özellikle seçim atmosferinin hissedilmeye başladığı zamanlarda ekonomi politikalarında meydana gelen değişimler, piyasalarda ve vatandaşın beklentilerinde önemli etkiler oluşturuyor. Bir çeşit hasat dönemi, anlayacağınız. Talepler, canlanır. Malum, oy tercihleri ile beklentilerin karşılanması arasında güçlü bir korelasyon var. Bugün de kamuoyunda tanıdık bir tartışma başladı bile. Erken ya da zamanında yapılacak bir seçime ilişkin ihtimaller konuşulurken, gözler doğal olarak para politikası, sosyal destekler ve piyasalara çevrilmiş durumda.

Bunların başında da faiz politikası geliyor. Enflasyon, hedeflenen seviyelere tam olarak gerilemeden faiz indirimlerinin gündeme gelmesi, Türkiye açısından yabancı bir durum değil. Geçmişte de benzer örnekler yaşadık ve her seferinde ekonominin farklı alanlarında zincirleme etkileri de görüldü. Elbette her dönem kendi koşullarını taşır taşımasına da piyasaların hafızası oldukça güçlüdür.

Faizlerin aşağı yönlü hareket etmesi ilk etapta kredi maliyetlerini azaltabilir. Özellikle konut kredilerine erişimin kolaylaşması, uzun süredir beklemede olan talebin yeniden piyasaya dönmesine neden olabilir. Bunun sonucu olarak konut satışlarında canlanma yaşanması ve fiyatların yukarı yönlü hareket etmesi şaşırtıcı olmaz. Son yıllarda görüldüğü gibi, sadece kredi faizleri değil, vatandaşın geleceğe ilişkin beklentileri de gayrimenkul piyasasını güçlü biçimde etkileyebiliyor.

Diğer taraftan, ücret politikaları da seçim dönemlerinin önemli başlıklarından biri olacaktır. Asgari ücrette ilave düzenlemeler, emeklilere yönelik artışlar veya belirli sosyal kesimlere yönelik destek paketleri kamuoyunun gündemine gelebilir. Bu tür uygulamalar kısa vadede alım gücünü desteklerken, uzun vadede bütçe dengeleri ve enflasyon üzerinde sonuçlar doğurabilir.

Sosyal güvenlik alanında bekleyen düzenlemeler de yeniden öne çıkabilir. Özellikle Bağ-Kur sigortalılarının prim gün şartının 7.200 güne indirilerek SSK’lılarla eşitlenmesine yönelik beklenti uzun süredir gündemde. Böyle bir düzenleme hayata geçirilirse milyonlarca küçük esnaf ve bağımsız çalışan açısından emeklilik planları kökten değişir.

Döviz kuru ve altın piyasaları ise ayrı bir başlık oluşturuyor. Seçim öncesi dönemlerde ekonomik istikrar algısını güçlendirmek amacıyla kur oynaklığının sınırlı kalması yönünde politikalar uygulanabileceği yönünde yorumlar sıkça yapılıyor. Bunun nasıl sağlanacağı ise kullanılacak araçlara bağlıdır. Geçmişte farklı finansal enstrümanlar devreye alınmıştı. Gelecekte de benzer amaç taşıyan ancak farklı tasarıma sahip ürünlerin gündeme gelmesi de teorik olarak ihtimal dahilindedir.

Ancak unutulmaması gereken önemli bir nokta var. Ekonomi yalnızca kısa vadeli hareketlerden ibaret değil. Faiz, kur, ücret artışları ve sosyal destekler birbirinden bağımsız değil. Aksine birbirini etkileyen unsurlar. Bugün alınan kararların etkileri aylar hatta yıllar boyunca hissedilebilir. Bu nedenle hem politika yapıcıların hem de yatırımcıların uzun vadeli sürdürülebilirliği göz önünde bulundurması büyük önem taşımaktadır.

Vatandaş açısından ise en sağlıklı yaklaşım, beklentilerle değil verilerle hareket etmektir. Konut alımından yatırım tercihlerine, emeklilik planlamasından tasarruf kararlarına kadar her adım kişisel mali durum ve risk toleransı dikkate alınarak atılmalıdır. Piyasaların zaman zaman iyimser ya da kötümser dalgalanmalar yaşaması kaçınılmazdır. Önemli olan bu dalgalanmalar karşısında hazırlıklı olabilmek. Diğer bir ifade ile dereyi göremeden paçayı sıvamamak…

Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin gerçekten nasıl bir ekonomik yol haritası izleyeceğini zaman gösterecek. Ancak geçmiş deneyimler bize seçim dönemlerinin yalnızca sandığın değil, ekonomik beklentilerin de yeniden şekillendiği gösterdi. Bu nedenle kamuoyunun gündemindeki her gelişmeyi dikkatle izlemek, olasılıkları gerçeklerden ayırmak ve uzun vadeli perspektifi kaybetmemek her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır.

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