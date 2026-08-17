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Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye’de yasal statüsü bulunmadan faaliyet gösteren yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerin resmi veya özel Türk okullarına geçişini kolaylaştıracak yeni bir düzenleme yaptı.

Türkiye’de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ilgili mevzuat doğrultusunda MEB’in izin ve denetimi altında yürütülmesi gerekiyor. Gerekli izinlere sahip olmadan faaliyet gösteren yabancı okullarda eğitim alan öğrencilerin denklik işlemleri de bu kapsamda değerlendiriliyor.

DENKLİK BELGESİ VERİLECEK

Mevcut uygulamada, Türkiye’de izinsiz faaliyet gösteren yabancı okulların ara sınıflarında eğitim gören veya bu kurumlardan mezun olan öğrencilere denklik belgesi düzenlenemiyordu.

Bakanlık, öğrencilerin eğitim hakkına erişiminin sağlanması, öğrenim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ara sınıflardaki öğrenciler için yeni bir geçiş imkanı sağladı.

Buna göre, söz konusu yabancı okulların ara sınıflarından ayrılarak MEB’e bağlı resmi veya özel Türk okullarında eğitimine devam etmek isteyen öğrencilere denklik belgesi düzenlenebilecek.

SON TARİH 31 ARALIK 2026

Düzenlemeden yararlanmak isteyen öğrenciler, velileriyle birlikte 31 Aralık 2026 saat 17.00’ye kadar denklik başvurusunda bulunabilecek.

Başvurunun ardından alınacak denklik belgesiyle öğrencilerin MEB’e bağlı resmi veya özel Türk okullarına geçerek eğitimlerine devam edebilmeleri sağlanacak.

YABANCI OKULLARA YASAL STATÜ KAZANDIRMAYACAK

Bakanlık, düzenlenen denklik belgelerinin izinsiz faaliyet gösteren yabancı okulların tanındığı veya faaliyetlerinin hukuka uygun kabul edildiği anlamına gelmeyeceğinin altını çizdi.

Yeni uygulamayla öğrencilerin mevcut durum nedeniyle mağdur olmalarının önüne geçilmesi ve eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri amaçlanıyor.