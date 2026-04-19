Gümüşhane’nin sembolü haline gelen yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün titiz çalışmaları sayesinde il genelinde 3 bini aşan sayıya ulaştı. Kent merkezine yakın noktalarda görüntülenen bu nadide türler, vatandaşların kameralarına yansıyan barışçıl anlarla dikkat çekti. Dağların zorlu yamaçlarında özgürce dolaşan keçiler, artık yerleşim yerlerine yakın bölgelerde de görülmeye başladı.

Uzmanlar, artan popülasyonun arkasında av koruma faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve halkın yaban hayatına yönelik bilinçlenmesinin yattığını belirtiyor. Gümüşhane Valiliği ve ilgili kurumların koordineli çalışmaları, hayvanların güven içinde çoğalmasını sağladı. Bu sayede yaban keçileri, kış aylarında bile zorlu koşullara rağmen varlıklarını sürdürüyor.

Gümüşhane’de 12 yıldır yaşayan Zehra Yılmaz, eşiyle birlikte öğle saatlerinde dağ yürüyüşüne çıktığında hayalini kurduğu manzarayla karşılaştı. Yıllarca yalnızca videolardan izlediği yaban keçileriyle yüz yüze gelen Yılmaz, büyük bir heyecan yaşadı.

Arabadan inerek sürünün peşinden koşan ve anları kaydeden Yılmaz, duygularını şöyle dile getirdi: “Çok merak ediyordum ve canlı bir şekilde görmek istiyordum. Çok mutlu oldum onları görünce. Beni görünce çok ürkmediler. Hatta bir ara durup bana doğru baktılar. Çok heyecan vericiydi onları seyretmek. Onların doğada özgürce dolaşmaları harika bir atmosferdi. İnşallah tekrardan karşılaşırız.”