Söz konusu görüntülerin, Bolu’da DKMP ekipleri tarafından sürdürülen yaban hayatını koruma ve izleme faaliyetleri kapsamında kaydedildiği bildirildi.
Yaban hayatının sessiz güzelliği: Karlar içinde yaban kedisi görüntülendi
Bolu’da karla kaplı doğada nadir rastlanan bir an objektiflere yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9. Bölge Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden karların arasında kamufle olmuş bir yaban kedisinin görüntülerini paylaştı.
Paylaşımda, kar örtüsünün içinde ustalıkla saklanan yaban kedisinin etkileyici bakışına dikkat çekilerek, bu özel anın doğanın zarafetini ve yaban hayatının gücünü tek bir karede yansıttığı vurgulandı.
Kaynak: AA