Tunceli’nin eşsiz doğasına sahip Pülümür Vadisi, yaban hayatının en samimi anlarından birine sahne oldu. Doğa koruma görevlisi Murat Özel tarafından tesadüfen kaydedilen görüntülerde, iki ayının dağlık arazideki neşeli anları kameralara yansıdı.

DOĞAL YAŞAMIN SEMPATİK KESİTLERİNDEN BİRİ

Doğa koruma görevlisi Murat Özel, dağlık arazide vakit geçiren iki ayının oyun dolu anlarını kayıt altına aldı. Doğal yaşamın en nadide ve sempatik kesitlerinden biri olarak nitelendirilen bu görüntülerde, ayıların karşılıklı etkileşim içinde eğlendiği görüldü. Dağlık alanda özgürce hareket eden ikili, bir süre sonra gözden kaybolarak bölgenin yaban hayatı çeşitliliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.





