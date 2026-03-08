İran’da savaş en sıcak haliyle devam ediyor.

İran halkı oldukça kararlı görülüyor.

Sanki Trump ve Netenyahu’nun ilerleyen süreçte işi çok zor olacakmış gibi!

*

Aslında bunu ben söylemiyorum.

Televizyonlarda, Sosyal Medya aracılığıyla servis edilen iki farklı görüntü, zaten bunun cevabını veriyor.

Biri İsrail askerlerinin sığınaklarda ellerinde tüfekleri olduğu halde, neredeyse birbirlerine sarılarak ağlamaları… sirenlerin çalmasıyla İsraillilerin sığınaklara sığınmaları, İsrail halkının savaşın korkutucu yüzünden ciddi şekilde olumsuz etkilenmiş olmaları…

Hatta o askerlerin birbirlerine sarılarak ağlama çaresizliklerini gösteren o görüntüler İsrail açısından can sıkıcı görüntülerdi.

Sanki mesleği savaşmak olan o insanların bu savaşa zoraki ve inanmadıkları halde…

Doğru bulmadıkları halde…

İki çılgın ve pervasız insan olan Trump ve Netanyahu’nun bir türlü bastırılamaz egoları sonucu yaşanan çaresizliklerini yansıtıyordu.

*

Oysa diğer tarafta İran’ın Tahran, Tebriz ve diğer şehirlerinin sokaklarını dolduran insanlar ateş sağanağı altında bile sığınaklarda değillerdi.

CNN Türk televizyonunda iki gün önce cuma günü gecesi Fulya ÖZTÜR’ün Tebriz’den canlı yayınını izlerken doğrusunu isterseniz etkilendim ve duygulandım.

Ben o ekranda İranlıların vatanlarını savunmak adına nasıl da kararlı olduklarını, İran’da gecenin bir yarısında ve bütün cesaret ve yüreklilikleriyle sokakları doldurmuşlardı.

Kadını, erkeği…

İnananı-inanmayanı…

Açığı-kapalısı, öyle zannediyorum ki:

“Söz konusu vatansa gerisi teferruat” diyorlarmış gibiydi.

*

Onlar sanki:

“Biz Trump’ı ve Netanyahu’yu hayal kırıklığına uğratıp, onlara iyi bir ders vereceğiz” diyorlardı sanki.

*

“O kadar mı kararlı görünüyorlardı?” derseniz evet, o kadar karalı görünüyorlardı ve o kararlılık da İran halkına yakışan bir kararlılıktı.

Bir anlamda ‘Vatanlarını terk ederek başka ülkelere sığınma’ görüntüleri yoktu sokaklarda. Aksine daha çok kadınlar sokaklardaydı.

Sokaktaki insanlar Fulya Öztürk’ün mikrofonuna:

“Hiç kimse İran’ı hafife almasın. Biz hafife alınacak bir millet değiliz. Ayaklarımızın üzerindeyiz ve direniyoruz. Sığınaklarda değil, sokaklardayız.” diyorlardı.

*

Bir başka Tebrizli:

“Birkaç Pehlevi düşüncesi, İran’ı kendi ellerinde tutacaklarmış gibi zannettiler. İran halkını iyi tanısınlar, bunlar İran halkını tanımıyorlar” derlerken, ABD’deki Eski İran Şah’ının oğluna gönderme yapıyorlardı.

Bir genç, aynı mikrofona:

“Trump’a bir sorum olacak?” diyerek:

“Trump, İran’ın Minab şehrinde bir okulda 164 kız çocuğunu neden öldürdü? Onların suçu neydi?” diye sorduğunda Fulya Öztürk:

“Bu ABD Dışişleri Bakanı’na soruldu, Dışişleri Bakanlığı, ‘Bu bizim alanımız değil bunu Savunma Bakanlığına sorun,’ diyerek geçiştirdiler. Buna dair pek bir şey söylenemiyor” diyordu.

Bir başka İranlı:

“Trump savaşı başlatabilir ama gidişatını İran halkı belirleyecektir. Savaşın bitişinin ne zaman olacağına biz karar vereceğiz” diyordu.

*

Bir toplum, yüreğinde böyle bir inanmışlığı taşıdıkları sürece, onunla kim baş edebilir ki?

“Ya istiklal ya ölüm” diyorlar gibiydiler sanki.

Ben öyle anlıyordum.