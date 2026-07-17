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Sosyal medya platformu X, kullanıcı deneyimini değiştirecek yeni bir güncellemeyi devreye aldı. Yapılan değişiklikle birlikte gönderilerin altındaki yanıtlar bölümünde artık herkes eşit görünmeyecek.

ÖNCELİK SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Yeni düzenlemeye göre, bir gönderinin altında kullanıcıların takip ettiği ve kendisini geri takip eden hesaplar ile sık etkileşim kurduğu kişiler daha üst sıralarda yer alacak.

Buna karşılık, yabancı veya tek taraflı takip ilişkisine sahip hesapların yorumları daha alt sıralarda gösterilecek.

AMAÇ: DAHA KALİTELİ ETKİLEŞİM

Platformun bu değişiklikle hedefi, özellikle son dönemde artan spam ve trol yorumların etkisini azaltmak. Daha tanıdık ve güvenilir hesapların öne çıkarılmasıyla kullanıcılar arasında daha sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturulması amaçlanıyor.

ETKİLEŞİMDE DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Uzmanlara göre bu güncelleme, yorum kalitesini artırsa da bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Yeni hesapların görünürlüğünün azalması, keşif alanının daralması ve farklı görüşlerin geri planda kalması en çok dikkat çeken başlıklar arasında.

YANKI ODASI RİSKİ

Algoritmanın daha çok kullanıcıların kendi çevresine odaklanması, platformun zamanla “kendi kitlesiyle etkileşim kurulan” bir yapıya dönüşmesine neden olabilir. Bu durumun, fikir çeşitliliğini azaltabileceği ifade ediliyor.

Yeni güncellemenin, platformdaki etkileşim yapısını nasıl değiştireceği ise önümüzdeki süreçte daha net şekilde ortaya çıkacak.