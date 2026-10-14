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Kaynak: Haber Merkezi

Geçtiğimiz haftalarda sızıntılarla gündeme gelen yeni abonelik yapısı resmiyet kazandı. Şirketin bünyesinde yer alan veya yatırım yapılan ileri seviye yapay zeka araçları, hazırlanan yeni paketlerle birlikte ücretli hizmet modellerinin merkezine yerleşti.

BEŞ FARKLI SEVİYE İLE ÇEŞİTLENEN HİZMET YAPISI

Açıklanan yeni program kapsamında mevcut ücretsiz kullanım ve temel Premium seçeneği varlığını sürdürürken, platforma dört yeni ücretli seviye daha eklendi. Yapılan düzenlemeyle birlikte sunulan katmanlar ve öne çıkan içerikleri şu şekilde şekillendi:

-X Plus ($8): Mavi rozet avantajının yanı sıra platform genelinde kısıtlı reklam gösterimi ve Cursor üzerinde temel agent erişimi sunuyor.

-X Premium ($30): Reklamsız kullanım imkanının yanında Cursor üzerinde Cloud agent, gelişmiş video üretimi, Grok Bot, Cursor Origin ve ajan otomasyon yeteneklerini kapsıyor.

-X Super ($100) ve X Ultra ($200): Tüm alt paketlerin özelliklerine ek olarak yüksek hacimli token kullanımı ve üst düzey gelişmiş yetenekler sağlıyor.

KULLANICILARA KADEMELİ OLARAK SUNULACAK

Yeni abonelik modelinin tüm kullanıcılara kademeli olarak tanımlanmaya başlandığı aktarıldı. Bölgesel fiyatlandırma tarafında henüz yerel bir düzenleme yapılmazken, mevcut SuperGrok aboneliklerinin de süreç içerisinde bu yeni paket yapısına entegre edileceği ifade edildi.