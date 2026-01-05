Sosyal medya platformu X'te paylaşımların etkileşiminin yavaş ve düşük olması kullanıcıların tepkisini çekti. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'te bu sorundan şikayetçi. Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, X'in hesabına uyguladığı kısıtlamayı paylaştı.

Verilere göre X'in Çiçek'in hesabına uyguladığı kısıtlama oranı yüzde 36.

Çiçek'in paylaşımı şöyle:

"X hesabım @nevzatcicek artışın yavaş olması ve etkinliklerin düşük olmasının bir sebebi varmış.

X’in kısıtlama oranı yüzde 36."

Söz konusu kısıtlamayı öğrenebilmek için tıklayın.