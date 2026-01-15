X'in (eski adıyla Twitter) yapay zeka asistanı Grok'a yönelik yeni bir kısıtlama kararı alındı.

Sosyal medya platformunda hızla yayılan ve tepki çeken görsellerin ardından gelen bu hamleyle, yapay zekanın gerçek kişileri açık kıyafetlerle gösterecek şekilde fotoğraflar üretmesi engellendi.

KISITLAMANIN NEDENLERİ VE SÜREÇ

Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunun yapay zekâ robotu Grok, yılın başında yapılan bir güncelleme sonrası çocuklar da dahil olmak üzere kişilerin kıyafetlerini çıkaran görüntüler oluşturmaya başlamıştı.

Platformda hızla yayılan "kıyafet çıkarma" ve "bikini giydirme" gibi komutlar, kadınlardan siyasetçilere kadar pek çok ismin rızası dışında üretilen çıplak görsellerinin paylaşılmasına yol açarak büyük bir tartışma başlattı.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE SORUŞTURMALAR

Grok'un ürettiği bu içerikler üzerine Avrupa Birliği ve birçok ülke harekete geçerek soruşturma başlattı.

BBC’de yer alan habere göre Britanya hükümeti, iletişim denetleme kurumu Ofcom’a X’e karşı yasaklama dahil tüm yetkilerini kullanma çağrısında bulundu. Öte yandan, Endonezya ve Malezya gibi ülkeler Grok’a erişim engeli getirdi.

X’TEN GERİ ADIM

Artan baskılar ve tepkiler üzerine X yönetimi, Grok’un fotoğraf düzenleme yeteneklerine kısıtlama getirdiğini açıkladı.

BBC’nin aktardığı bilgilere göre, artık Grok üzerinden gerçek kişileri bikini veya benzeri açık kıyafetlerle gösterecek görseller üretilemeyecek. Alınan bu karar, platformun ücretli aboneleri için de geçerli olacak.