Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock'un, yaklaşık 14 trilyon dolar değerinde varlığı yöneten CEO'su Laurence D. Fink'le 27 Mart'ta (2026)Dolmabahçe'de bir araya gelmişti.

"ELON MUSK TARAFINDAN ENGELLENDİ"

Gazeteci Ozan Gündoğdu, Gazeteci İslam Özkan’ın kişisel X hesabının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Blackrock CEO’suyla görüşmesini eleştirdiği için Elon Musk tarafından engellendiğini öne sürerek, "Gazeteciler üzerinde sadece yargı sopası değil Trump’ın oligarkları da sallanıyor." ifadelerini kullandı.

Ozan Gündoğdu'nun beğeni ve yorum yapan paylaşımı şöyle:

"Gazeteci İslam Özkan’ın X hesabı Cumhurbaşkanı’nın Blackrock CEO’suyla görüşmesini eleştirdiği gerekçesiyle Elon Musk’ın X’i tarafından engellenmiş... Gazeteciler üzerinde sadece yargı sopası değil Trump’ın oligarkları da sallanıyor."

Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.