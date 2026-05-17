Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sosyal medya platformu X, mavi kik almayan doğrulanmamış hesaplar için günlük paylaşım limitini değiştirdi. Buna göre doğrulanmamış hesaplar günde en fazla 50 paylaşım yapabilecek.

Günde verilebilecek yanıt sayısı 200 olarak belirlenirken en fazla 500 mesaj gönderilebilecek. Günlük takip etme limiti ise 400 olarak belirlendi.

Öte yandan mavi tik almayan kullanıcılara belirli zaman aralıklarında da kısıtlamalar uygulanacak. Yarım saat içinde çok yoğun paylaşım yapan kullanıcılar geçici olarak engelleme alabilecek.

PAYLAŞIM LİMİTİ AŞILDIĞINDA NE OLUR?

Eğer gün içinde 50 orijinal gönderi sınırına ulaşırsanız, sistem yeni paylaşım yapmanızı engeller ve "gönderi gönderilemedi" veya "kullanım limiti aşıldı" benzeri bir hata uyarısı verir.

Bu sınırları tamamen kaldırmak veya artırmak için X Premium (Twitter Blue) aboneliği satın alarak hesabınızı doğrulamanız gerekmektedir.